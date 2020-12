Madhya Pradesh: Municipal Corporation demolished illegal property of criminals Babbu and Chabbu in Indore under anti-encroachment drive, yesterday. मध्‍य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी की शिवराज सरकार अपने सख्‍त तेवर किए हुए है और भू-माफियाओं और गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मुहिम चलाए हुए है. इसी क्रम में इंदौर में स्‍थानीय प्रशासन ने दो ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की है जो टेलिरिंग और मकान में पेंटिंग का काम करते हुए गुंडों के सरदार और भूमाफिया बनकर सरकारी मकानों पर करोड़ों रुपए के आलीशान मकान बना लिए थे. Also Read - मिसाल: पांचवीं तक पढ़ी मोबिना ने पढ़ाया IAS अफसरों को पाठ

इंदौर महानगर निगम ने बुधवार को दो बड़े भूमाफिया बब्बू और छब्बू के आलीशान अवैध निर्माण ढहा दिए. भूमाफिया बनने से पहले बब्बू-छब्बू टेलर और पेंटर का काम करते थे, लेकिन धीरे-धीरे ये अपराधियों के गिरोहों के सरगना बना गए. बब्बू उर्फ टेलिरिंग का काम करता था और छब्बू उर्फ शाबिर मकनों में पेंटर का काम करता था. बता दें कि मध्‍य प्रदेश इंदौर के बड़े भूमाफिया और गुंडों के खिलाफ पुलिस और स्‍थानीय प्रशासन एंटी माफिया अभियान चलाते हुए अब तक 10 से ज्यादा अपराधियों के मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं.