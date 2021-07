मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) के आलीपुरराज की एक महिला की उसके परिवार के द्वारा की गई पिटाई के बाद अब ऐसा ही एक दूसरा वीडियो वायरल (viral video) हुआ है. ये 22 जून का वायरल वीडियो धार जिले का है, जिसमें दो लड़कियों की पिटाई उनके परिजन ही करते हुए नजर आ रहे (two girls of Dhar district were seen being beaten up by their family) हैं. पुलिस के मुताबिक, वे अपने मामल के लड़के से फोन पर बात करते थीं, इसलिए उनके परिजन ने पिटाई की है. Also Read - मध्‍य प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन के संकट के चलते 7 रातों तक सो नहीं सका था: CM शिवराज सिंह चौहान

धार के एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया, धार ज़िले के टांडा थाना के अंतर्गत पीपलवा गांव में दो महिलाओं को परिजनों ने मारा पीटा। वे अपने मामा के लड़के से फोन बात करती थीं इसलिए उनके परिजनों ने उन्हें पीटा. मामला दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. Also Read - Home Remedies For Constipation: Video में जाने आयुर्वेद में कब्ज की समस्या के घरेलू इलाज

Madhya Pradesh | In a viral video (22.06), two girls of Dhar district were seen being beaten up by their family for allegedly talking to their maternal uncle’s son on phone. Also Read - कैमरे में कैद हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट: एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने Hyundai i10 को मारी जोरदार टक्कर, परखच्चे उड़ गए

We have registered a case and seven people have been arrested: Devendra Patidaar, ASP, Dhar pic.twitter.com/JXExG9VKQ2

— ANI (@ANI) July 4, 2021