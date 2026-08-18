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MP में उद्योगों को मिलेगी रफ्तार! 'PM MITRA Park' से बदलेगी तस्वीर, टेक्सटाइल सेक्टर में खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

MP News Today: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दौरान मध्यप्रदेश को मिले निवेश प्रस्तावों में से करीब 30 प्रतिशत प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 18, 2026, 4:32 PM IST
Madhya Pradesh News
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 अगस्त को दिल्ली में NICDIT की एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया.

MP News Today: मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) की एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिए लगातार बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है और मध्यप्रदेश भी इस बदलाव का अहम हिस्सा बन रहा है.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार का फोकस ऐसी नीतियां और सुविधाएं तैयार करने पर है, जिनसे निवेशकों को कारोबार शुरू करने में आसानी हो. इसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आसान प्रक्रियाएं, जमीन की उपलब्धता, कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि निवेश के जो प्रस्ताव मिल रहे हैं, उन्हें केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारा जाए.

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टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में प्रस्तावित बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए ‘PM MITRA Park’ को खास तौर पर महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य के टेक्सटाइल उद्योग को नई गति देने में अहम भूमिका निभाएगी. ‘PM MITRA Park’ से टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश बढ़ने के साथ किसानों, युवाओं और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि इस तरह की परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

GIS के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दौरान मध्यप्रदेश को मिले निवेश प्रस्तावों में से करीब 30 प्रतिशत प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है. उन्होंने इसे राज्य में निवेशकों के बढ़ते भरोसे का संकेत बताया. उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है. निवेशकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि बड़े प्रोजेक्ट्स को लागू करने में अनावश्यक देरी न हो.

इन सेक्टर्स में निवेश की बड़ी संभावनाएं

मुख्यमंत्री के अनुसार मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं केवल एक-दो क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं. टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, कृषि आधारित उद्योग और MSME सेक्टर में बड़े निवेश की संभावनाएं हैं. सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में आने वाला निवेश केवल पूंजी लगाने तक सीमित न रहे. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और छोटे कारोबारों के लिए नए अवसर भी पैदा हों.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमता को और मजबूत कर सकती हैं. बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना के जरिए नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से मध्य प्रदेश आने वाले समय में देश के औद्योगिक विकास में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा. सरकार का जोर निवेश के साथ रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी है.

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