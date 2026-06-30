जल गंगा संवर्धन अभियान 2026: मध्यप्रदेश में संवरे 3.62 लाख जल स्त्रोत, CM मोहन यादव ने गिनाईं उपलब्धियां

मध्यप्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 का समापन हुआ. सीएम मोहन यादव ने राजगढ़ को 352.65 करोड़ की सौगात दी, साथ ही जल संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया.

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मोहन यादव ने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में 30 जून को टजल गंगा संवर्धन अभियान-2026′ का समापन समारोह आयोजित हुआ. इस दौरान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने 19 मार्च से 30 जून तक चले 100 दिन के अभियान में कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियों, अमृत सरोवर और पुराने जल स्त्रोतों के संरक्षण और पुनरोद्धार का बड़ा लक्ष्य पूरा किया. अभियान के तहत, करीब 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख 62 हजार से अधिक जल संरचनाओं का विकास और पुनर्जीवन किया गया. मोहन यादव ने कहा कि इन प्रयासों से मध्यप्रदेश देश के बड़े राज्यों में जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है.

राजगढ़ को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान, राजगढ़ जिले के लिए करीब 352.65 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी. इनमें 247.40 करोड़ रुपए की लागत से 14 कार्यों का भूमि-पूजन और लगभग 100 करोड़ रुपए के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है. जीरापुर के सांदीपनि विद्यालय और 30 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का उद्घाटन भी किया गया. कार्यक्रम में 405 स्व-सहायता समूहों को 20 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई. साथ ही दिव्यांगजनों को ट्राय साइकिल, महिलाओं को स्कूटी की चाबी और अन्य हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए.

CM मोहन यादव ने जल ही जीवन पर दिया जोर

मोहन यादव ने कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और हमारी संस्कृति में इसका विशेष महत्व है. उन्होंने बताया कि मानव शरीर में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जल का होता है. प्रदेश की पार्वती, चंबल, कालीसिंध और क्षिप्रा जैसी नदियां आगे जाकर गंगा से जुड़ती हैं, इसी सोच के साथ इस अभियान को ‘जल गंगा’ नाम दिया गया. उन्होंने कहा कि वर्षा जल संचयन, नालों की सफाई, नदी पुनर्जीवन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्य आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि भावी पीढ़ियों के लिए पानी बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

किसानों और रोजगार पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में प्रदेश का सिंचित क्षेत्र 44 लाख हेक्टेयर था, जिसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है. राजगढ़ जिले में पिछले तीन सालों में सिंचाई क्षेत्र 50 हजार हेक्टेयर से बढ़कर ढाई लाख हेक्टेयर हो गया है. उन्होंने कहा कि इससे खेती मजबूत हुई, पलायन कम हुआ और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े. सरकार किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं भुगतान, पीएम किसान सम्मान निधि और विभिन्न जनकल्याण योजनाओं का लाभ दे रही है.

सिंहस्थ-2028 की तैयारी

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उज्जैन सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए सड़क और अन्य विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है. वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि इस साल कम बारिश का अनुमान है. इसलिए हर व्यक्ति को पानी की एक-एक बूंद बचाने का संकल्प लेना होगा. मुख्यमंत्री ने राजगढ़ की नगरपालिकाओं में सड़क विकास और भैंसवामाता लोक निर्माण के लिए भी घोषणाएं कीं.