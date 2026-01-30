Hindi Madhya Pradesh

अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, एक फोन से घर बैठे हल हो जाएंगी मजदूरों की शिकायतें

मध्य प्रदेश में श्रम विभाग का टोल फ्री नंबर श्रमिकों का सहारा बन रहा है. मजदूरी, न्यूनतम वेतन, सेवा विवाद और श्रम कल्याण योजनाओं से जुड़ी शिकायतें श्रमिक और कर्मचारी टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

मध्य प्रदेश में श्रम विभाग ने श्रमिकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम की शुरुआत की है. इसका मकसद श्रमिकों की समस्याओं का तेज, सरल और प्रभावी समाधान करना है. अब श्रमिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वे टोल-फ्री नंबर 1800 233 8888 पर सिर्फ एक कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह पहल खासतौर पर असंगठित क्षेत्र, संविदा श्रमिकों और दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले मजदूरों के लिए मददगार साबित हो रही है.

कम समय में शिकायतों का समाधान निकाला

राज्य स्तरीय श्रम कंट्रोल रूम को शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इसके नतीजे उत्साहजनक सामने आए हैं. 30 जनवरी तक कुल 115 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 86 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है. बाकी 29 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं, जिनके समाधान के लिए संबंधित जिलों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. इससे साफ है कि सरकार केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समयबद्ध कार्रवाई पर भी जोर दे रही है. श्रमिकों का भरोसा इस व्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा है.

किन समस्याओं के लिए मांग सकते हैं मदद

श्रमिक इस टोल-फ्री नंबर पर मजदूरी का भुगतान न होना या देर से मिलना, न्यूनतम वेतन से जुड़ी शिकायतें, नौकरी से हटाने या निलंबन, काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम जैसी समस्याओं के लिए कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा महिला श्रमिकों से जुड़े मामले, संविदा श्रमिकों की परेशानियां और असंगठित क्षेत्र के मुद्दे भी यहां दर्ज कराए जा सकते हैं. एक ही मंच पर इतनी सारी समस्याओं का समाधान मिलना श्रमिकों के लिए बड़ी सुविधा साबित हो रहा है.

श्रम मंत्री ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा

श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि श्रम विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर शिकायत पर संबंधित श्रम कानूनों के तहत निष्पक्ष और समय पर कार्रवाई हो. इसके लिए कंट्रोल रूम की लगातार निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी जानकारी व शिकायतें भी इस नंबर पर ली जा रही हैं. कुल मिलाकर यह टोल-फ्री नंबर अब श्रमिकों के लिए भरोसेमंद मददगार बनता जा रहा है.