Madhya Pradesh, bus, Sidhi, Satna, road accident, Lates News: मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आज

मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है. 54 यात्र‍ियों से भरी एक बस सीधी (Sidhi) में एक नहर में गिर गई. इस हादसे में 7 लोगों को बचाया गया है, 47 लापता लोगों की तलाश जारी है.

MP: A bus, carrying around 54 passengers, fell into a canal in Sidhi after the driver lost control over it. 7 people rescued, search underway for rest of the passengers. A team is present at spot, operation is underway. Bus was going from Sidhi to Satna when the incident occurred pic.twitter.com/clmUfYdoQd

