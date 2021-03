Madhya Pradesh Lockdown News: कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Lockdown) समेत तीन बड़े शहरों में हर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई है. राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में अगले आदेश तक हर संडे को लॉकडाउन (Lockdown) रहेगा. इसके साथ-साथ हर शनिवार को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू ( Night curfew) भी लगा रहेगा. इसके अलावा इन तीनों शहरों के सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रखे जाएंगे. Also Read - Bhopal, Indore Lockdown: भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगेगा Lockdown, 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज भी बंद

मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि Lockdown के दौरान आवश्यक सेवाएं तथा उद्योग चालू रहेंगे. अधिकारी ने बताया, 'मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार शाम को मंत्रालय में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की और यह निर्णय लिया.' चौहान ने कहा, 'प्रदेश में कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं. फिर से गंभीर स्थिति न हो, इससे बचने के लिए मेरा प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, दो गज की दूरी रखें, कहीं भीड़ न करें तथा कोरोना संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें.'

#UPDATE MP Home Dept issues order – Lockdown every Sunday till further orders in Indore, Bhopal & Jabalpur. Night curfew in all 3 cities every Saturday from 10 pm to Monday 6 am. Essential services exempted. Schools & colleges in these 3 cities to remain closed till 31st March

— ANI (@ANI) March 19, 2021