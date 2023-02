Madhya Pradesh, Lokayukta, IAS officer,MP, Ramesh Thete: मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन (EOW) भारतीय प्रशानिक सेवा के तत्कालीन अधिकारी व जबलपुर के पूर्व नगर निगम आयुक्त रमेश थेटे (retired IAS officer Ramesh Thete) और उनकी पत्‍नी मंदा थेटे (Manda Thete) के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच के बाद विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले रमेश थेटे कुछ साल पहले भारतीय प्रशानिक सेवा सेवानिवृत हो चुके हैं. लोकायुक्त जबलपुर ने बीते 4 फरवरी को रमेश थेटे और उनकी पत्नी मंदा थेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है.