मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें कई आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं. यह मामला मध्‍य प्रदेश के शहडोल के मेडिकल कॉलेज ( Shahdol medical college) से जुड़ा है. यहां की एक नर्स और दो लैब टेक्निशियन को रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remdesivir injections) की कालाबाजारी के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने एक फार्मेंसी के मालिक को भी अरेस्‍ट किया है.

पुलिस ने बताया कि पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुआ है. ये मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते हैं. पूछताछ के बाद एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से भी कई चीजें बरामद हुईं. महिला नर्स को भी गिरफ्तार किया गया है. मामला दर्ज करके जांच की जा रही है. पुलिस ने एक फार्मेंसी के मालिक को भी अरेस्‍ट किया है. उसके पास से 6 इंजेक्‍शन, मोबाइल फोन और 6 लाख से अधिक कैश उनके कब्‍जे से बरामद किया गया है.

रेमडेसिविर इंजेक्शन : दो लोगों पर रासुका लगी, अस्पताल संचालक एवं एक अन्य पर लगेगी रासुका

मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने को लेकर मंगलवार को दो लोगों पर रासुका लगाया गया है, जबकि एक निजी अस्पताल संचालक सहित दो आरोपियों पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के लिए जल्द ही रासुका लगाई जाएगी. यहां जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जबलपुर के जिलाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने जबलपुर शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के लिए मंगलवार को दो लोगों एस खान (30) एवं विवेक सिंह (27) के खिलाफ रासुका लगाने का मंगलवार को आदेश जारी किया. ये दोनों आरोपी तीन से चार हजार रुपए वाले दो रेमडेसिविर इंजेक्शनों को 25,000-25,000 रुपए में बेचने के लिए छह मई को गिरफ्तार किए गए थे. खान यहां एक निजी अस्पताल में काम करता है. उसने अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीज को लगाने की बजाय इस इंजेक्शन को चुरा कर खुले बाजार में अवैध रूप से बेच दिया. गिरफ्तार किये जाने से पहले इन दोनों आरोपियों ने छह रेमडेसिविर इंजेक्शनों को खुले बाजार में बेचा.

