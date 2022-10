Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में गड्ढों से भरी सड़कों का निरीक्षण करते हुए नंगे पांव चले. उन्होंने कहा कि मैंने जूतों की बलि दी है ताकि मैं उस दर्द का इलाज कर सकूं जो मैं अनुभव करता हूं. उन्होंने कहा कि जब दूसरे लोग नंगे पैर चलते हैं तो उन्हें किस तरह का दर्द महसूस होता है. यही अनुभव करने के लिए मैं नंगे पांव चला. मंत्री ने कहा कि मैं रोजाना निगरानी करूंगा ताकि इस सड़क का काम सही तरीके से हो सके. प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि इन सड़कों की मरम्मत का काम तत्काल शुरू करें और इन्हें चलने लायक बनाया जाए. उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.Also Read - दिल्ली-मुंबई से लखनऊ आना हुआ महंगा: ट्रेनों में टिकट नहीं, आसमान पर पहुंचा हवाई जहाज का किराया

मिली जानकारी क अनुसार, ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मण तलैया से शब्द प्रताप आश्रम तक पैदल चलकर सड़क का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई. वे जब गेंडे वाली सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां भी उन्हें जगह-जगह सड़क खुदी नजर आए.

Gwalior | I’ve given strict orders to officials to immediately start repair work on these roads & make them walkable. Action will be taken against negligent officials: Madhya Pradesh Energy Minister Pradhuman Singh Tomar (20.10) pic.twitter.com/JKb5zsdG7H

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 22, 2022