MP News: गृह मंत्री अमित शाह की रैली से लौट रही तीन बसों को ट्रक ने मारी टक्कर, 8 लोगों की मौत; 50 से अधिक घायल

Rewa, Sidhi district, Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में रीवा और सतना जिलों की सीमा पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी तीन बसों को टक्कर मार दी, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए हैं और 15-20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं . ये बसें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली से लौट रहे लोगों को लेकर जा रही थीं. गृह मंत्री अमित शाह ने दुःख जताते हुए मृतकों के प्रति गहन दुःख जताया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं.

रीवा एस पी के मुताबिक, सीधी जिले में बस हादसे में 8 लोगों की मौत, 50 घायल, 15-20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं

अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) गृह डॉ. राजेश राजोरा ने बताया कि घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि हादसे में हताहत हुए लोग सतना शहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संबोधित कोल महाकुंभ सभा में भाग लेने के बाद बसों से लौट रहीं थीं .