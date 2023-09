MP में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं- पुलिस बीच झड़प, पथराव, 15 पुलिसकर्मी जख्मी

मध्य प्रदेश के विधानसभा ( MP Assembly Election 2023) के चुनावी मौसम के बीच उमरिया (Umaria) में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (Gondwana Ganatantra Party) ने आज मंगलवार को जब भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और पानी की बौछारें छोड़ी. इसमें कई कार्यकर्ता भी जख्मी हुए हैं और पथराव में करीब 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और तीन को अधिक चोटें आई हैं.

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मानपुर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री और विधायक मीना सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है.

#WATCH | Madhya Pradesh | A clash broke out between workers of Gondwana Ganatantra Party and Police in Umaria earlier today while the former were staging a sit-in protest. Police used water cannon to disperse the crowd. Stone pelting also ensued. Injuries reported. pic.twitter.com/Fqa8NyHe7R

