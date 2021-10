MP News: मध्यप्रदेश के किसानों को असमय हुई बरसात की वजह से हुए बड़े नुकसान को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह (Shivraj Singh Chauhan) ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए हमने 15000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी को मंजूरी दी है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान भाइयों आप को सस्ती बिजली इसलिए पहुंचती है कि सरकार अपने खजाने से पैसा देती है. उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए.Also Read - जिम में पति के साथ गर्लफ्रेंड को देखकर भड़की पत्‍नी ने जूते-चप्‍पल से की जमकर पिटाई, वीडियो हुआ वायरल

सीएम ने कहा कि असमय वर्षा के कारण प्रदेश के कुछ भागों में हमारे किसान भाई बहन की फसलों को नुकसान पहुंचा है और मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, वो बिल्कुल चिंता ना करें. जहां फसलों को नुकसान हुआ है, वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी.

Due to untimely rains, crops of farmers got damaged in some parts of state & I want to assure all to not worry at all. I’ve given instructions for the survey, a survey will be done to assess the damage & relief will be provided to farmers: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/9A3j18DDOB

— ANI (@ANI) October 19, 2021