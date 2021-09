MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश में जल्द ही एक लाख लोगों को नौकरी देंगे इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी. उनके इस बयान से नौकरी की आस लगाए बैठे बेरोजगारों के मन में जरूर आस जगी है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए.Also Read - MP News: सतना पुलिस ने 2.30 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया, तीन गिरफ्तार

सीएम ने कहा कि आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है रोजगार, इसके बिना काम नहीं चलेगा. हम जल्द ही एक लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो काफी नहीं है.

We (Madhya Pradesh Govt) will soon start recruitment for 1 lakh posts, CM Shivraj Singh Chouhan said yesterday pic.twitter.com/oCBD36bF5q

— ANI (@ANI) September 14, 2021