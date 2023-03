MP News: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना शुरू की, महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने आज भोपाल से लाड़ली बहना योजना (Laadli Bahna Yojana) की शुरुआत की है. 23 से 60 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है और वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है.

CM शिवराज ने कहा, “योजना के लिए बहनों को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, आपके क्षेत्र में शिविर आयोजित होंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी. आवेदन करने के लिए भी आपको ज्यादा कागजात की जरूरत नहीं है.”

विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल्याणकारी योजना लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक 1,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी.

राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित समारोह में राज्य के विभिन्न हिस्सों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की कम से कम एक लाख महिलाओं की भीड़ जुटी है. ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ के लॉन्च के साथ सरकार का लक्ष्य राज्य की एक करोड़ महिलाओं तक पहुंचना है, जिसके लिए हाल ही में पेश बजट में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, इस योजना के तहत, महिलाओं को कुछ राइडर्स के साथ प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जिसमें वे आयकर दाता नहीं हैं. आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन हैं. “सरकार रविवार को एक या कुछ फॉर्म भरकर योजना शुरू कर दी है.होली के त्योहार के कारण विराम के बाद, संभावित लाभार्थी 15 मार्च से 30 अप्रैल तक फॉर्म जमा कर सकते हैं.