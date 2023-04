बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत के बाद इंदौर में स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर

इंदौर : मध्यप्रदेश इंदौर में बावड़ी पर बने एक मंदिर का फर्श धंसने से 36 श्रद्धालुओं की मौत के चार दिन बाद स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को सुबह इस धार्मिक परिसर के आसपास से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की और हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां अन्य देवस्थान में पहुंचाईं. अधिकारियों ने बताया कि पटेल नगर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह मुहिम शुरू की गई और मंदिर तक पहुंचने के रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए.

इंदौर नगर निगम द्वारा तैनात बुलडोजरों ने आज बेलेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जहां पिछले गुरुवार को 36 लोगों की मौत एक बावड़ी में गिरने से हुई थी. बुलडोजर चलने के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद थे.