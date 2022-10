MP News: मध्यप्रदेश के गुना से एक दिलचस्प मामला सामने आया है. जिले के भानपुरा गांव में पुलिस ने एक ऐसे अवैध शराब के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है, जहां शराब निकालने के लिए हैंडपंप का इस्तेमाल किया जाता था. पुलिस ने वहां से जमीन में गड़े ड्रमों से हैंडपंप के जरिए निकलने वाली शराब भी भारी मात्रा में जब्त की. पुलिस ने गांव में छापा मारा और तलाशी के दौरान उन्हें कच्ची शराब से भरे कुल आठ ड्रम मिले, जो जमीन में दबे हुए थे या खेतों में चारे के नीचे छिपाये गये थे. चांचौड़ा पुलिस थाना प्रभारी रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि दबिश के दौरान शराब के ड्रम जमीन में गड़े मिले. वहीं एक छोटा हैंडपंप कुछ दूरी पर पड़ा मिला. इसी हैंडपंप से जमीन में गड़े ड्रम से आरोपी शराब निकालते रहे हैं.Also Read - आमिर खान-कियारा आडवाणी के विज्ञापन पर विवाद, नरोत्तम मिश्रा ने 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' को दे डाली यह सलाह

उन्होंने बताया कि उन्हें छोटी थैलियों में भरकर बेचते हैं और एक छोटी थैली की कीमत लगभग 40 रुपये की होती है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा 5-5 लीटर की केन में भी शराब भरकर भेजी जाती है. गुप्ता ने बताया कि जमीन में गड़े हुए ड्रमों से शराब निकालने के लिए इन आरोपियों द्वारा हैंडपंप का ही इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने बताया कि इसमें नीचे 8-10 फुट का पाइप जुड़ा होता है. Also Read - Mahakal Corridor: PM मोदी ने किया महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन, जानें इस परियोजना से जुड़ी सभी खास बातें

