MP News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी में डूबने से तीन लोगों की मौत, 5 लापता

मुरैना: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुरैना जिले में चंबल नदी पार करते समय एक महिला सहित तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई,जबकि पांच अन्य लोग लापता हो गए. ये लोग पैदल नदी पार कर राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे. शिवपुरी जिले के 17 श्रद्धालु सुबह एक-दूसरे का हाथ पकड़कर चम्बल नदी पार कर रहे थे, उसी दौरान वे बहाव के साथ बह गए. इनमें से नौ यात्री तैरकर किनारे पहुंच गए. तीन शव निकाल लिए गए हैं, जबकि गोताखोर लापता पांच लोगों की तलाश कर रहे हैं.

Rajasthan | Two died and five went missing as a group of 17 people tried to cross Chambal river in Mandrayal, Karauli and lost balance upon entering the deeper end of the river earlier today. Ten people were safely rescued. pic.twitter.com/DhVK0x4I73 — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 18, 2023