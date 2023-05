MP News Today: मुरैना में दिल को दहला देने वाला मामला, एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या; 10 साल पुरानी थी रंजिश

Madhya Pradesh News Today: मध्यप्रदेश के मुरैना से दिल को दहला देन वाला एक मामला सामने आया है. मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकरी दी. अधिकारी ने बताया कि एक पक्ष के लोगों ने रंजिश की वजह से दूसरे पक्ष की तीन महिलाओं समेत छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके साथ-साथ तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.

पुलिस महानिरीक्षक (चंबल जोन) एस सक्सेना ने बताया कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस हत्या के सिलसिले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने जा रही है. सक्सेना ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से 50 से 60 किलोमीटर दूर लेपा गांव में हुई और मारे गए तीनों पुरुष और तीनों महिलाएं एक ही परिवार की सदस्य थीं.