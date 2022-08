दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एंबुलेंस नहीं मिलने पर गर्भवती पत्नी को हाथ ठेले पर लेकर उसका पति अस्पताल पहुंचा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है. इसकी जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है.Also Read - UP: दुष्कर्म के आरोपी का नाम हटाने के लिए रिश्वत मांगने लगा दारोगा, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड हुआ

घटना दमोह जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्नेह गांव में मंगलवार की है. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सार्वजनिक हुआ है जिसमें कैलाश अहिलवाल अपनी पत्नी को ठेले पर अस्पताल ले जाता दिखाई दे रहा है. Also Read - Suicide Cases in India: देश में एक साल में सुसाइड के 1. 64 लाख मामले दर्ज हुए, ये हैं शीर्ष राज्य

अहिलवाल ने कहा कि मंगलवार को उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी तो उन्होंने सरकारी एंबुलेंस सेवा को फोन किया, लेकिन दो घंटे तक कोई एंबुलेंस नहीं आई,जिसके बाद उन्होंने पत्नी को ठेले पर बिठाया और स्थानीय आरोग्य केंद्र ले गया, जहां कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं थी. Also Read - Viral: एंबुलेंस नहीं मिलने पर, 2 साल के मासूम के शव को हाथ में ले जाने को मजबूर हुआ भाई

Damoh, MP | We’ve taken cognizance of the viral video. It is also being ascertained why the ambulance did not reach. The woman has been referred to the district hospital: Dr. RP Kori, BMO, Hatta on viral video showing a man carrying his ailing wife on a handcart (30.08) pic.twitter.com/dBIUkxi5lQ

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 30, 2022