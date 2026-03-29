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Mp Odop Model Cm Mohan Yadav Shares Plan From Up Varanasi

अब ODOP मॉडल बनेगा देश के लिए नई मिसाल, CM मोहन यादव वाराणसी में शेयर करेंगे खास प्लान

मध्यप्रदेश का ODOP मॉडल वाराणसी में पेश किया जाएगा. 31 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन यादव स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और रोजगार बढ़ाने की योजना साझा करेंगे.

Photo from Zee News

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 31 मार्च, 2026 को वाराणसी में होने वाले एक बड़े सम्मेलन में राज्य का एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) मॉडल पेश करेंगे. इस कार्यक्रम का मकसद है कि कैसे स्थानीय उत्पादों को सिर्फ पहचान तक सीमित न रखकर उन्हें बड़े बाजार, रोजगार और निर्यात से जोड़ा जा सकता है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह मॉडल अब एक मजबूत आर्थिक रणनीति बन चुका है. जिसे दूसरे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे भी इससे सीख सकें और अपने यहां लागू कर सकें.

ODOP से बदल रही किसानों की तस्वीर

ODOP योजना के जरिए हर जिले की खास पहचान को सामने लाया जा रहा है. पहले जो स्थानीय उत्पाद सिर्फ सीमित बाजार तक ही रह जाते थे, अब उन्हें प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है. इससे कारीगरों, किसानों और छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा मिल रहा है. यह पहल सिर्फ परंपरागत चीजों को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आधुनिक बाजार के हिसाब से तैयार कर रही है, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ रही है और रोजगार के नए मौके बन रहे हैं.

हर जिले की खासियत को मिला नया प्लेटफॉर्म

मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों के उत्पादों को ODOP के तहत एक नई पहचान मिली है. जैसे श्योपुर का अमरूद, मुरैना-भिंड की सरसों, ग्वालियर का सैंडस्टोन, अशोकनगर की चंदेरी साड़ी, रतलाम का नमकीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट और झाबुआ का कड़कनाथ. इन सभी उत्पादों को संगठित तरीके से बाजार से जोड़ा गया है. इससे यह साफ होता है कि राज्य के हर हिस्से की खासियत को पहचानकर उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है.

राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

मध्यप्रदेश के इस ODOP मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है. इसे साल 2024 में सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि यह योजना सही दिशा में काम कर रही है. सरकार ने इसे निर्यात, कौशल विकास और उद्यमिता से जोड़कर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है. डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रदर्शनियों और ट्रेनिंग के जरिए उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनकी मांग देश ही नहीं, विदेशों में भी बढ़ रही है.

MP-UP सहयोग से खुलेंगे नए मौके

इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा. दोनों राज्यों के मंत्री, अधिकारी और नीति निर्माता मिलकर यह चर्चा करेंगे कि ODOP को और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है. इस साझेदारी से नए बाजार खुलेंगे, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उद्यमियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा. ‘लोकल टू ग्लोबल’ की सोच के साथ यह पहल न सिर्फ आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि देश के छोटे-छोटे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी मदद करेगी.

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