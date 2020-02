धार (मप्र): धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र के गांव में ग्रामीणों ने इंदौर से अपनी रकम वसूल करने आए सात लोगों पर बुधवार को पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया. इस हमले में 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग गंभीर रुप से घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों की खिलाफ नामजद तथा 10-12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरु कर दी है.

MP: One dead, six injured after being thrashed by villagers in Borlai village in Dhar’s Manawar. SP Aditya Pratap Singh says, “Actually, it’s a case of a financial dispute. We have registered a case under sections 302 & 307 of the IPC. Investigation is underway”. pic.twitter.com/HNBMkOsKmK

