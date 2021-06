मध्‍य प्रदेश ( Madhya Pradesh) में बागवानी करने वाले एक शख्‍स ने आम के चंद पेड़ों की सुरक्षा के लिए किराए पर अब सुरक्षा गार्ड और कुत्‍तों को किराए पर रखा ( security guards & dogs to prevent theft of expensive mango trees) है. दरअसल बीते दिनों एमपी के जबलपुर के रहने वाले संकल्‍प परिहार (orchardist Sankalp Parihar) मीडिया की सुर्खियों में तब आए जब उनके यहां लगे आम की प्रति किलो कीमत 2 लाख 70 हजार रुपए बताई गई थी. Also Read - MP के उमरिया में एनएच-43 में वाहन की चपेट में आने से 7 माह के टाइगर शावक की मौत

संकल्‍प परिहार (Sankalp Parihar) ने बताया कि उन्‍होंने अपने महंगे आम के पेड़ों की सुरक्षा के लिए अब सुरक्षा गार्ड और कुत्‍तों को रखा है. उन्‍होंने बताया कि मुंबई के एक कस्‍टमर ने मुझसे 21000 रुपए प्रति किलो आम खरीदने का प्रस्‍ताव दिया है. कुछ लोगों ने बताया कि पिछले साल इस वैरायटी के आम 2.70 लाख रुपए प्रति बेचे (mango sold at Rs 2.70 lakh per kg) गए थे.

Madhya Pradesh-based orchardist Sankalp Parihar hires security guards & dogs to prevent theft of expensive mango trees

Some people told me that the variety of mango sold at Rs 2.70 lakh per kg in market last year. A customer from Mumbai has offered me Rs 21,000, Parihar said pic.twitter.com/aX1NxvQ4qQ

