MP Panchayat Election 2021:मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश की शिवराज सरकार ने रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. शिवराज सरकार की कैबिनेट ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए पेश किए गए अध्यादेश पर मुहर लगा दी है, अब इसका प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया है. इस तरह से राज्य में होनेवाले पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है कि चुनाव होंगे या नहीं.

चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने का नहीं बचा आधार

मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 (क) के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया है. इसी अध्यादेश के आधार पर मध्य प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब अध्यादेश के वापस लिए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने का आधार नहीं रहा.

इसके बाद अब राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, जिसके बाद वे राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डा. नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है. इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था, लेकिन वो नहीं हो सका. अब सरकार ने राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव दिया है.

