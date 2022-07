मध्य प्रदेश में पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान भोपाल में भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्थ वाद-विवाद दिखा. यहां राज्य सरकार में मंत्री भुपेंद्र सिंह कुछ लोगों को अपनी कार में बिठाकर वोट डालने के लिए लेकर जा रहे थे. इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने धावा बोल कर मंत्री भूपेंद्र सिंह की कार को रोक लिया. दोनों पक्षों को दूर करने के लिए पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा. इस दौरान धक्का-मुक्की हुई और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया. अब पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ने को लेकर राज्य की राजनीति अलग ढर्रे पर चल पड़ी है.Also Read - Rashtrapatni Row: कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगी

धक्का मुक्की के दौरान मंत्री भुपेंद्र सिंह का कहना था कि यह मेरी कार है. मैं राज्य सरकार में मंत्री हूं और मुझे मंत्री के तौर पर सुरक्षा भी मिली हुई है. उन्होंने कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति का अपहरण किया गया है तो उसका परिवार शिकायत करेगा. उनके परिवार में कोई तो होगा जो उनके लिए चिंतित होगा. कांग्रेस को उन्हें साथ लेकर रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए.

कांग्रेस नेता और सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, यदि कोई अनपढ़ है या वोट करने के लिए फिट नहीं है तो उनके परिवार के सदस्य उनकी तरफ से वोट कर सकते हैं. लेकिन यहां फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर 9 वोट डाले गए. वह लोगों को सरकारी गाड़ियों में भरकर ला रहे हैं और फिर उनके वोट डलवा रहे हैं. यह सब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है.

#WATCH | "Such indecent behaviour doesn't suit an ex-CM. He holds a Policeman by his collar, shouts & attempts to breach Collectorate Gate. It's disrespectful. Wins & losses continue in a democracy. But who gave the right to hold a cop by his collar? I condemn this," says MP CM pic.twitter.com/KjnHAAfOcf

