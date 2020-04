नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के जारी कहर के बीच भोपाल में पुलिस ने तबलीगी जमात के 64 सदस्‍यों समेत कई अन्‍य स्‍थानीय लोगों को गिरफ्तार किया है. उन लोगों के खिलाफ भी यह सख्‍त कदम उठाया गया है, जिन्‍होंने इन तबलीगी जमातियों के ठहराने और खाने-पीने का इंतजाम किया था. Also Read - अनुबंधित खिलाड़ियों पर BCCI हुआ मेहरबान, मुश्किल समय में किया बड़ा ऐलान

भोपाल पुलिस के मुताबिक, तबलीगी जमात के 64 विदेशी सदस्‍यों, 10 भारतीय सदस्‍य जो संगठन से जुड़े हैं और 13 अन्‍य लोग, जिन्‍होंने इनके ठहरने के लिए इंतजाम किया था, उनके खिलाफ एफआरआई दर्ज की गई और अब उन्‍हें क्‍वारंटीन में रखा गया है. Also Read - 24 घंटे में कोरोना के 678 नए मामले, 6412 हुई संक्रमितों की संख्या, अब तक 199 लोगों की मौत: स्वास्थ्य मंत्रालय

The 64 foreign members of Tablighi Jamaat, 10 Indians linked to the organisation, & 13 others who arranged their accommodation in Bhopal have now been moved to a quarantine after FIRs were lodged against them. https://t.co/9O5j5swYt9 Also Read - Coronavirus के रूप में हुए परिवर्तनों का पता चला, तीन वंशावली खोजी गईं: स्‍डटी

— ANI (@ANI) April 10, 2020