नई दिल्‍ली/ भोपाल: मध्‍य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्मा गई है. भोपाल की क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ तथकथित एक फेक वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता एवं पूर्व मुख्‍यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

बता दें कि इस वीडियो में चौहान शराब पीने को लेकर विवादित बयान कहते हुए नजर आ रहे हैं. रविवार को मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक पुराने वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में रविवार को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

Madhya Pradesh: Bhopal Crime Branch registers FIR against Congress leader Digvijaya Singh, under multiple sections of IPC, in connection with an alleged fake video regarding CM Shivraj Singh Chouhan shared by him on social media. BJP had filed a complaint against him. (file pic) pic.twitter.com/MT3QNoaUyE

— ANI (@ANI) June 15, 2020