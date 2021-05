MP, Guna, Exams, COVID-19, Madhya Pradesh, Lockdown, News: कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच मध्‍य प्रदेश में एक बार फिर ‘एमपी गजब’ हो गया है. मध्‍य प्रदेश के गुना जिले के एक प्राइवेट स्‍कूल ने तो अपने यहां छात्रों की परीक्षा ही करवा दी है. एक प्रशासनिक अधिकारी ने स्‍वयं ही स्‍कूल का औचक निरीक्षण किया तो करीब 30 से 40 छात्र परीक्षा देते हुए मिले. Also Read - तेज गेंदबाज Naseem Shah को मिली बायो बबल में प्रवेश की इजाजत

नायब तहसीलदार रामा शंकर सिंह ने कहा, ”एमपी के गुना में एक निजी स्कूल ने यहां COVID प्रतिबंधों के बीच परीक्षा आयोजित की. हमें स्कूल में लगभग 30-40 छात्र मिले. स्कूल ने धारा 144 और प्रशासन के आदेशका उल्लंघन किया है. स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.” Also Read - 'दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद नहीं है', राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले संबित पात्रा, लोग भी ले रहे मजे

बता दें मध्‍य प्रदेश में अभी कोविड के नियमों के तहत प्रतिबंध लगे हुए हैं और राज्‍य में सभी स्‍कूल कोविड नियमों के निर्देश के अनुसार बंद हैं, जिसमें फिजिकल रूप से कक्षाएं और परीक्षाएं जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं. Also Read - इंग्लैंड जाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कोविड-19 टीके की पहली डोज लगी

A private school in MP’s Guna conducted exams amid #COVID restrictions

Exams were being conducted here. We found approx 30-40 students at school. The school has violated section 144 & administration’s order. Will take action against the school: Naib Tehsildar Ramashankar Singh pic.twitter.com/N7p2yc0fF0

