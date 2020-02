भोपाल/ छिंदवाड़ा: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा के सौंसर कस्बे में प्रशासन की अनुमति के बिना लगाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटाए जाने के बाद भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधा है. भाजपा ने कांग्रेस शासित राज्य में शिवाजी की प्रतिमा को हटाने के लिए कमलनाथ से माफी मांगने के साथ ही शिवसेना से जवाब भी मांगा है.

स्थानीय भगवा संगठनों ने प्रतिमा स्‍थापित की थी. स्थानीय प्रशासन ने सोमवार आधी रात को सौंसर कस्बे के मोहगांव चौक पर लगायी गई शिवाजी की प्रतिमा को हटा दिया. अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि प्रतिमा को अनुमति के बिना रखा गया था.

प्रतिमा हटाए जाने के बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में लोगों ने छिंदवाड़ा-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन से मांग की कि प्रतिमा को उसी स्थान पर रखा जाए.

प्रतिमा हटाए जाने के बाद, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक ट्वीट में, जेसीबी मशीन से प्रतिमा हटाने का एक वीडियो साझा किया और कहा कि प्रतिमा को सम्मानजनक तरीके से हटाया जा सकता था.

Madhya Pradesh: Workers of Shiv Sena & other organisations block Chhindwara-Nagpur Highway to protest against removal of a statue of Chhatrapati Shivaji by state govt in Chhindwara. ADM Chhindwara says,“Statue was placed at the site without permission.Probe underway.”

(11.02) pic.twitter.com/xNJJ9AawPu

— ANI (@ANI) February 12, 2020