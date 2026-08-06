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मध्यप्रदेश बनेगा ग्रीन एनर्जी हब, CM मोहन यादव ने बताया 2030 का बड़ा प्लान

MP News:दिल्ली सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की ग्रीन एनर्जी योजनाओं को पेश किया. जानिए सोलर, बैटरी स्टोरेज, रूफटॉप सोलर और 2030 तक की बड़ी तैयारियां.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 6, 2026, 6:53 PM IST
MP News
मध्यप्रदेश बनेगा ग्रीन एनर्जी हब

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में राज्य की हरित ऊर्जा योजनाओं और उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखा. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 2030 तक देश के 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और हरित उद्योगों पर तेजी से काम हो रहा है. उनका कहना है कि निवेश के लिए बेहतर माहौल, मजबूत बुनियादी ढांचा और प्राकृतिक संसाधनों की वजह से मध्यप्रदेश ग्रीन एनर्जी हब के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है. सम्मेलन में देश-विदेश के ऊर्जा विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और कई देशों के मंत्री भी मौजूद रहे.

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दिल्ली मेट्रो से पहुंचे सम्मेलन में

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन में पहुंचने के लिए एयरपोर्ट से दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का इस्तेमाल किया. उन्होंने शिवाजी स्टेडियम तक मेट्रो से सफर कर लोगों को पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन अपनाने का संदेश दिया. दिल्ली मेट्रो अपने संचालन में बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग करती है. इसी वजह से मुख्यमंत्री ने इसे हरित ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ ऐसे परिवहन साधनों को बढ़ावा देना भी जरूरी है, जो प्रदूषण कम करें और पर्यावरण की रक्षा में मदद करें.

12 साल में 25 गुना बढ़ी राज्य की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में मध्यप्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावाट से बढ़कर 11,000 मेगावाट हो गई है. यानी इस दौरान करीब 25 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने नई ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज और बायोमास जैसी नीतियां लागू की हैं, जिससे निवेश और नई तकनीक को बढ़ावा मिला है.

750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ने देश में पहली बार सौर बिजली की दर को कोयले से बनने वाली बिजली से भी कम साबित किया. वहीं 1,500 मेगावाट की आगर-शाजापुर-नीमच सोलर परियोजना में 2.14 रुपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड कम टैरिफ हासिल हुआ है. इस परियोजना से भारतीय रेलवे को कई राज्यों में हरित बिजली मिल रही है.

सोलर, बैटरी स्टोरेज और किसानों पर खास फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि 278 मेगावाट क्षमता वाली देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. इसके अलावा ‘सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना’ के तहत करीब 14,900 मेगावाट क्षमता के प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें किसानों और एमएसएमई की अच्छी भागीदारी रही है. राज्य में बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है.

मुरैना में 440 मेगावाट सौर ऊर्जा और 880 मेगावाट-घंटा बैटरी स्टोरेज परियोजना विकसित की जा रही है. साथ ही 4 घंटे, 6 घंटे और 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराने वाली ऊर्जा भंडारण योजनाओं पर भी काम जारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बिजली आपूर्ति और ग्रिड की मजबूती दोनों बढ़ेंगी.

रूफटॉप सोलर और निवेश से बनेगा ग्रीन एनर्जी हब

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1,300 सरकारी भवनों पर 48 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं. वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत करीब 1.5 लाख घरों में 566 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश की हरित ऊर्जा नीतियों को दावोस समेत कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सराहा गया है. सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि भारत जल्द ही 300 गीगावाट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता का आंकड़ा पार करेगा और 50 लाख से ज्यादा परिवार सूर्य घर योजना का लाभ ले रहे हैं.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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