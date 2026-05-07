कैदी को दिल दे बैठी लेडी जेल अफसर, सारी बंदिशें तोड़ रचाई शादी, लव स्टोरी सुन हर कोई रह गया हैरान

मध्य प्रदेश के सतना में महिला जेल अधिकारी फिरोजा खातून ने उम्रकैद की सजा काट चुके धर्मेंद्र सिंह से हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली. जेल में शुरू हुई यह अनोखी प्रेम कहानी अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है.

Published date india.com Published: May 7, 2026 5:34 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
कैदी को दिल दे बैठी लेडी जेल अफसर, सारी बंदिशें तोड़ रचाई शादी, लव स्टोरी सुन हर कोई रह गया हैरान

मध्य प्रदेश के सतना से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. दरअसल, सतना सेंट्रल जेल में काम करने वाली सहायक अधीक्षक फिरोजा खातून को उम्रकैद की सजा काट चुके धर्मेंद्र सिंह उर्फ अभिलाष से प्यार हो गया. दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह दोनों एक दिन शादी कर लेंगे. यही वजह है कि यह कहानी आम लोगों के बीच किसी फिल्मी कहानी जैसी लग रही है.

हिंदू रीति-रिवाज से लिए सात फेरे

5 मई, 2026 को लवकुशनगर में दोनों ने पूरे हिंदू रीति-रिवाज के साथ शादी की. इसे जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. इस शादी की सबसे खास बात यह रही कि फिरोजा मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद हिंदू परंपराओं के अनुसार शादी के लिए तैयार हुईं. हालांकि, परिवार वाले नाराज हुए और शादी में नहीं गए. लेकिन समारोह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोग मौजूद रहे. विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष राजबहादुर मिश्रा और उनकी पत्नी ने कन्यादान की रस्म निभाई, जिसने इस शादी को और ज्यादा चर्चा में ला दिया.

जेल में ड्यूटी करते वक्त हो गया प्यार

जानकारी के मुताबिक फिरोजा, खातून सतना सेंट्रल जेल में वारंट शाखा में काम करती थीं. उसी दौरान धर्मेंद्र सिंह जेल के अंदर प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता था. रोजाना काम के दौरान दोनों की बातचीत होने लगी. धीरे-धीरे यह बातचीत एक-दूसरे की भावनाओं को समझने तक पहुंच गई. धर्मेंद्र अपने शांत व्यवहार और अच्छे आचरण के कारण जेल प्रशासन के बीच भी अलग पहचान रखता था. करीब 14 साल जेल में बिताने के बाद अच्छे व्यवहार की वजह से उसे रिहा कर दिया गया. जेल से बाहर आने के बाद भी दोनों संपर्क में रहे. फोन पर बातचीत और मुलाकातों के बीच उनका रिश्ता और मजबूत होता चला गया. आखिरकार दोनों ने शादी कर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया.

हत्या के मामले में सजा काट चुका है कैदी

धर्मेंद्र सिंह चंदला का रहने वाला है. 2007 में हुए चर्चित हत्या मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. आरोप था कि चंदला नगर परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष कृष्णदत्त दीक्षित की हत्या कर शव को जमीन में दफना दिया गया था. इस मामले ने उस समय पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद धर्मेंद्र को सजा मिली और उसने कई साल जेल में बिताए. हालांकि, जेल में उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए करीब चार साल पहले उसे रिहा कर दिया गया था. जेल से बाहर आने के बाद उसने सामान्य जिंदगी शुरू करने की कोशिश की और इसी दौरान फिरोजा के साथ उसका रिश्ता और गहरा होता गया.

शादी के बाद हर तरफ हो रही चर्चा

इस शादी के बाद, सतना से लेकर छतरपुर तक लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे प्यार की जीत बता रहा है, तो कोई सामाजिक और धार्मिक बंधनों से ऊपर उठकर लिया गया साहसी फैसला मान रहा है. जेल कर्मचारियों के बीच भी यह मामला चर्चा में बना हुआ है. फिलहाल दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं और उनकी यह प्रेम कहानी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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