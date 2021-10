भोपाल: मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक जिम में जब एक शख्‍स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक्‍सरसाइज कर रहा था, तब वहां पहुंची पत्‍नी ने यह देखकर जमकर बवाल काटा. महिला ने अपने पति की गर्लफ्रेंड की जूते- चप्‍पल से पिटाई करना शुरू कर दी. लेकिन जब पति गर्लफ्रेंड के बचाव में आया तो पत्‍नी ने उसकी भी पिटाई कर दी. शख्‍स की गर्लफ्रेंड ने भी जवाब में अपने प्रेमी की पत्‍नी पर खूब हाथ चलाए. इस वाकये का वीडियो वायरल हुआ ह.Also Read - Badh Me Shadi: जब बाढ़ के बीच पतीले में बैठकर मंडप पहुंचे दूल्हा और दुल्हन, वायरल हुआ इस अनोखी शादी का वीडियो

जानकारी के मुताबिक, भोपाल में 30 वर्षीय महिला ने अपने 35 वर्षीय पति के साथ चल रहे एक युवती से अवैध संबंधों के संदेह में जिम में कसरत कर रही इस युवती की पिटाई कर दी. यह घटना 15 अक्टूबर की शाम को कोहेफिजा पुलिस थाना इलाके में हुई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ रविवार को मामले दर्ज किए हैं.

कोहेफिजा पुलिस थाना प्रभारी अनिल बाजपेयी ने सोमवार को बताया कि 30 वर्षीय महिला अपनी बहन के साथ उस जिम में पहुंची, जहां उसका पति अपनी इस महिला मित्र सहित अन्य लोगों के साथ जिम कर रहा था. महिला को संदेह था कि उसके पति का इस युवती के साथ अवैध संबंध हैं. महिला ने युवती के साथ जूते से मारपीट करना शुरू कर दी. पिटाई कर रही महिला के पति ने इस युवती को बचाने की कोशिश की तो पत्नी ने उसकी भी जूते से पिटाई कर दी. यह तमाशा करीब 10 मिनट तक चलता रहा."

कोहेफिजा पुलिस थाना प्रभारी ने कहा, ”शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ भांदवि की धारा 323, धारा 294 और धारा 506 के तहत रविवार को मामला दर्ज किया है और विस्तृत जांच कर रही है.” उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी उस पर झूठा आरोप लगा रही है और जिस युवती की पिटाई की गई है, वह उसे पहले से नहीं जानता है.

बाजपेयी ने बताया कि यह दंपति यहां नूरमहल रोड के निवासी हैं और इस महिला ने कुछ समय पहले शाहजहांनाबाद थाने में भी पति के खिलाफ मारपीट और दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति किसी दूसरी युवती के साथ घूमता-फिरता है और ऐतराज करने पर उसके साथ मारपीट करता है. शिकायत के बाद महिला अपने मायके में रहने लगी थी. (इनपुट: भाषा)