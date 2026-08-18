बदलेगी MP की सूरत! साइंस-टेक्नोलॉजी पर अगले पांच साल में खर्च होंगे 492 करोड़ रुपये

MP News Today: मोहन यादव सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है. सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में विज्ञान और तकनीक से जुड़ी गतिविधियों, संस्थानों और योजनाओं को मजबूती मिलेगी.

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव.

MP News Today: मध्यप्रदेश सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को नई दिशा देने की तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में यह तय हुआ कि सरकार अगले पांच वर्षों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाओं पर 492 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी. कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है. इसके लिए मौजूदा बजट में 734 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में विज्ञान और तकनीक से जुड़ी गतिविधियों, संस्थानों और योजनाओं को मजबूती मिलेगी.

मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए बजट महज 6 करोड़ रुपये था. उनके मुताबिक, BJP सरकार के कार्यकाल में इस क्षेत्र के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी हुई है. सरकार इसे मध्यप्रदेश में विज्ञान और तकनीकी विकास को प्राथमिकता देने के तौर पर देख रही है. सरकार का फोकस आने वाले वर्षों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े बुनियादी ढांचे और योजनाओं को विस्तार देने पर है. इसके जरिए राज्य में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी क्षमता और नए अवसरों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी. सरकार का मानना है कि बदलते दौर में किसी भी राज्य के विकास के लिए तकनीक और नवाचार की भूमिका लगातार बढ़ रही है.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बजट में हुई यह बढ़ोतरी कांग्रेस और भाजपा सरकारों की प्राथमिकताओं के बीच अंतर को भी दिखाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जबकि मौजूदा सरकार इसे विकास के महत्वपूर्ण आधार के रूप में आगे बढ़ा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश के विकास को लेकर जो संकल्प सामने रखे हैं, उन्हें पूरा करने में मध्यप्रदेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. राज्य सरकार का कहना है कि विज्ञान, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देकर मध्य प्रदेश को विकास की नई दिशा देने का प्रयास जारी रहेगा.