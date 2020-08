नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के चलते मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कें आज बकरीद होने के बावजूद सूनी-सूनी नजर आईं. सड़कों पर वाहनों की आवाजाहीं नहीं दिखी, लोग सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को Eid Al Adah के मौके पर सड़कें सूनी रहीं. COVID-19 के कारण राजधानी में 10 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है. Also Read - महिला कर्मचारियों की शिकायत सुनते ही मंत्री जी खुद जुट गए टॉयलेट की सफाई करने में

भोपाल के जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा, “मैं लोगों का हमारे साथ सहयोग करने और उनके घरों पर त्योहार मनाने के लिए धन्यवाद देता हूं.” Also Read - Eid al-Adha: राष्‍ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, ट्वीट किया ईद मुबारक...

भोपाल में पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ती मरीजों की संख्‍या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल नगर निगम इलाके में 24 जुलाई की रात से 4 अगस्त सुबह 8:00 बजे तक 10 दिन का लॉकडाउन लगा रखा है. इसके अलावा, प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी सप्ताह में एक या दो दिन लॉकडाउन किया जा रहा है. Also Read - Lockdown Extends: ओडिशा में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि, शनिवार-रविवार को सबकुछ रहेगा बंद

बता दें कि बीते 24 घंटे में मध्‍य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 10 मरीजों की मौत हो गई है और मध्य प्रदेश में अब तक 867 लोगों की मौत हुई है.

Madhya Pradesh: Streets deserted on the occasion of #EidAlAdah in Bhopal. A 10-day lockdown is being observed in the capital due to #COVID19.

Avinash Lavania, Bhopal District Collector says, “I thank people for cooperating with us & celebrating the festival at their homes.” pic.twitter.com/0mKuS9vrDs

— ANI (@ANI) August 1, 2020