MP News Today: टेक हब बनने की राह पर मध्यप्रदेश, CM मोहन यादव के संकल्पों ने पकड़ी रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जो भी संकल्प लिए, उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया है. मध्यप्रदेश की पहचान अब डिफेंस, ड्रोन, साइंस-टेक, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई (AI) जैसे भविष्य के सेक्टर्स से हो रही है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 13, 2026, 5:20 PM IST
MP News Today: टेक हब बनने की राह पर मध्यप्रदेश, CM मोहन यादव के संकल्पों ने पकड़ी रफ्तार

MP News Today: मध्यप्रदेश अब सिर्फ खेती, जंगलों और खनिजों का राज्य नहीं रहा, बल्कि यह देश के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में तेजी से उभर रहा है. 13 जुलाई का दिन मध्यप्रदेश के डिजिटल इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब राजधानी भोपाल के होटल ताज लेक फ्रंट में ‘एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0: जीसीसी-डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर’ का शानदार आगाज हुआ. इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने न सिर्फ प्रदेश की आईटी और टेक क्षमता को दुनिया के सामने रखा, बल्कि 20 नई औद्योगिक इकाइयों का ऑनलाइन लोकार्पण भी किया. इस मौके पर राज्य की तकनीकी प्रगति को दिखाती एक शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित की गई. कार्यक्रम की एक और बड़ी उपलब्धि ‘इंडिया लीड फॉर गूगल प्ले’ और ‘एमपीएसईडीसी’ (MPSEDC) के बीच हुआ ऐतिहासिक एमओयू (MoU) रहा, जो राज्य के युवाओं के लिए डिजिटल संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा.

‘हमने जो वादे किए, उन्हें जमीन पर उतारा’

कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आत्मविश्वास के साथ कहा, ‘वह दौर चला गया जब भारत की क्षमताओं पर संदेह किया जाता था. आज का नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा के दम पर वैश्विक पटल पर छा रहा है.’ मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश की पहचान अब डिफेंस, ड्रोन, साइंस-टेक, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई (AI) जैसे भविष्य के सेक्टर्स से हो रही है. उन्होंने गर्व से साझा किया कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जो भी संकल्प लिए, उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से लेकर अब तक केवल टेक सेक्टर में ही 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जमीन पर उतर चुका है, जो सरकार की कार्यशैली और गति को दर्शाता है.

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दिग्गज कंपनियां करेंगी 40 हजार करोड़ का भारी निवेश

मध्यप्रदेश के अनुकूल माहौल को देखते हुए दुनिया भर की बड़ी कंपनियां यहां खिंची चली आ रही हैं. स्पेन, कनाडा, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी महाशक्तियों की कंपनियों ने अब तक राज्य में ₹28,200 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किया है. इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बार्सिलोना (स्पेन) के प्रतिष्ठित ‘सबमर ग्रुप’ ने मध्य प्रदेश में 1 गीगाबाइट का डेटा सेंटर स्थापित करने का अपना संकल्प दोहराया है. इस कॉन्क्लेव के माध्यम से अलग-अलग दिग्गज टेक कंपनियां मध्य प्रदेश में 40,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश करने जा रही हैं. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि अब तक राज्य में कुल 10 लाख करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश धरातल पर आ चुका है, जो एमपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है.

‘एमपी में बने सेमीकंडक्टर से चमकेगी पूरी दुनिया’

डिजिटल क्रांति में सेमीकंडक्टर को ‘नया तेल’ माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए ‘पारस सेमीकंडक्टर’ के सीईओ संतोष कुमार ने घोषणा की कि उनकी कंपनी मध्य प्रदेश में 6,000 करोड़ का बड़ा निवेश करेगी. उन्होंने कहा, ‘हम यहां सिर्फ पैसा निवेश नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश में बने सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में सप्लाई होंगे.’ विशेषज्ञों का भी मानना है कि देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में आईटी इंडस्ट्री का विस्तार करने के लिए मध्यप्रदेश सबसे मुफीद जगह है, क्योंकि यहां कुशल और प्रतिभावान युवाओं की कोई कमी नहीं है. सरकार के इस कदम से आने वाले समय में राज्य में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे.

सीएम ने की ये प्रमुख घोषणाएं

  • इंदौर आईटी कॉरीडोर में 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र के अत्याधुनिक आईटी पार्क का विकास किया जाएगा. इससे जीसीसी, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेक्टर की कंपनियों को वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी उपलब्ध कराएगा.
  • सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस- इस क्षेत्र में कौशल विकास एवं उद्योग क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करेगा.
  • भोपाल में 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र का बड़ा आईटी पार्क बनेगा. यहां टेक कंपनियों को प्लग एंड प्ले के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्री पार्क में भी 5 एकड़ क्षेत्र में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी तैयार की जाएगी.

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