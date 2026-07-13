MP News Today: टेक हब बनने की राह पर मध्यप्रदेश, CM मोहन यादव के संकल्पों ने पकड़ी रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जो भी संकल्प लिए, उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया है. मध्यप्रदेश की पहचान अब डिफेंस, ड्रोन, साइंस-टेक, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई (AI) जैसे भविष्य के सेक्टर्स से हो रही है.

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MP News Today: मध्यप्रदेश अब सिर्फ खेती, जंगलों और खनिजों का राज्य नहीं रहा, बल्कि यह देश के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में तेजी से उभर रहा है. 13 जुलाई का दिन मध्यप्रदेश के डिजिटल इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब राजधानी भोपाल के होटल ताज लेक फ्रंट में ‘एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0: जीसीसी-डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर’ का शानदार आगाज हुआ. इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने न सिर्फ प्रदेश की आईटी और टेक क्षमता को दुनिया के सामने रखा, बल्कि 20 नई औद्योगिक इकाइयों का ऑनलाइन लोकार्पण भी किया. इस मौके पर राज्य की तकनीकी प्रगति को दिखाती एक शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित की गई. कार्यक्रम की एक और बड़ी उपलब्धि ‘इंडिया लीड फॉर गूगल प्ले’ और ‘एमपीएसईडीसी’ (MPSEDC) के बीच हुआ ऐतिहासिक एमओयू (MoU) रहा, जो राज्य के युवाओं के लिए डिजिटल संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा.

‘हमने जो वादे किए, उन्हें जमीन पर उतारा’

कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आत्मविश्वास के साथ कहा, ‘वह दौर चला गया जब भारत की क्षमताओं पर संदेह किया जाता था. आज का नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा के दम पर वैश्विक पटल पर छा रहा है.’ मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश की पहचान अब डिफेंस, ड्रोन, साइंस-टेक, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई (AI) जैसे भविष्य के सेक्टर्स से हो रही है. उन्होंने गर्व से साझा किया कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जो भी संकल्प लिए, उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से लेकर अब तक केवल टेक सेक्टर में ही 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जमीन पर उतर चुका है, जो सरकार की कार्यशैली और गति को दर्शाता है.

आज भोपाल में “Madhya Pradesh Tech Growth Conclave 3.0” का शुभारंभ कर निवेशकों से संवाद एवं 22 नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण व 4 नई परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में उद्योग समूहों के साथ विभिन्न MoU का आदान-प्रदान भी हुआ। पिछले दो टेक कॉन्क्लेव के माध्यम से राज्य को… pic.twitter.com/tlCR3DtaM5 — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 13, 2026

दिग्गज कंपनियां करेंगी 40 हजार करोड़ का भारी निवेश

मध्यप्रदेश के अनुकूल माहौल को देखते हुए दुनिया भर की बड़ी कंपनियां यहां खिंची चली आ रही हैं. स्पेन, कनाडा, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी महाशक्तियों की कंपनियों ने अब तक राज्य में ₹28,200 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किया है. इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बार्सिलोना (स्पेन) के प्रतिष्ठित ‘सबमर ग्रुप’ ने मध्य प्रदेश में 1 गीगाबाइट का डेटा सेंटर स्थापित करने का अपना संकल्प दोहराया है. इस कॉन्क्लेव के माध्यम से अलग-अलग दिग्गज टेक कंपनियां मध्य प्रदेश में 40,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश करने जा रही हैं. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि अब तक राज्य में कुल 10 लाख करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश धरातल पर आ चुका है, जो एमपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है.

‘एमपी में बने सेमीकंडक्टर से चमकेगी पूरी दुनिया’

डिजिटल क्रांति में सेमीकंडक्टर को ‘नया तेल’ माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए ‘पारस सेमीकंडक्टर’ के सीईओ संतोष कुमार ने घोषणा की कि उनकी कंपनी मध्य प्रदेश में 6,000 करोड़ का बड़ा निवेश करेगी. उन्होंने कहा, ‘हम यहां सिर्फ पैसा निवेश नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश में बने सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में सप्लाई होंगे.’ विशेषज्ञों का भी मानना है कि देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में आईटी इंडस्ट्री का विस्तार करने के लिए मध्यप्रदेश सबसे मुफीद जगह है, क्योंकि यहां कुशल और प्रतिभावान युवाओं की कोई कमी नहीं है. सरकार के इस कदम से आने वाले समय में राज्य में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे.

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