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CM मोहन यादव की पहल सफल, TET केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तय हुई सुनवाई की तारीख
मध्यप्रदेश में TET मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पर 13 मई को सुनवाई होगी. जानें इस फैसले से शिक्षकों को क्या राहत मिल सकती है.
मध्यप्रदेश के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़े मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर रिव्यू याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है. इससे उन शिक्षकों को राहत की उम्मीद जगी है, जो इस फैसले से प्रभावित हो रहे थे. सरकार का मानना है कि इस सुनवाई के जरिए शिक्षकों की बात मजबूती से कोर्ट के सामने रखी जा सकेगी और उनके हितों की रक्षा हो पाएगी.
13 मई को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. जानकारी के अनुसार, इस केस की सुनवाई 13 मई को दोपहर 2 बजे होगी. यह फैसला इसलिए भी खास है, क्योंकि अब इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. इससे पहले इस तरह के मामलों में सीमित सुनवाई होती थी, लेकिन अब ओपन कोर्ट में होने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
मोहन यादव सरकार की पहल
राज्य सरकार ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए 17 अप्रैल को ही रिव्यू याचिका दाखिल कर दी थी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया, ताकि शिक्षकों के हितों की रक्षा की जा सके. सरकार का साफ कहना है कि वह शिक्षकों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना उसकी प्राथमिकता है. इसी सोच के तहत यह कानूनी पहल की गई है.
शिक्षक संगठनों की बढ़ गई थी चिंता
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई शिक्षक और कर्मचारी संगठन परेशान हो गए थे. उनका कहना था कि TET को अनिवार्य करने से कई शिक्षकों के भविष्य पर असर पड़ सकता है. इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और अपनी परेशानियां बताई थीं. इसके बाद, सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा और हर संभव कदम उठाया जाएगा.
आगे क्या हो सकता है असर?
अब सबकी नजर 13 मई की सुनवाई पर टिकी है. अगर कोर्ट में सरकार की दलीलें मजबूत साबित होती हैं, तो शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है. यह मामला सिर्फ नियमों का नहीं, बल्कि हजारों शिक्षकों के करियर और भविष्य से जुड़ा हुआ है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट का फैसला संतुलित होगा और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा.
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