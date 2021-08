Madhya Pradesh, Tribal, Neemuch, MP, Murder, ST, नीमच: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के नीमच (Neemuch)जिले में आठ लोगों ने 40 वर्षीय एक आदिवासी व्यक्ति की पिटाई कर एक वाहन के पीछे रस्सी से बांध कर उसे कुछ दूरी तक घसीटा. बाद में पीड़ित आदिवासी की उपचार के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने शनिवार को बताया कि इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.Also Read - Man Ki Baat में बोले पीएम मोदी-खेल को लेकर युवाओं में दिख रहा जुनून, यही है मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि

पीड़ित की पहचान कन्हैयालाल भील के तौर पर की गई है, जिसकी मौत शुक्रवार को नीमच के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई. यह घटना बृहस्पतिवार यानि 26 अगस्‍त की सुबह पीड़ित और बाइक पर सवार एक दूधवाले के बीच मामूली सड़क दुर्घटना के बाद हुई.

पुलिस अधीक्षक (एसपी) सूरज कुमार वर्मा ने बताया, "जिला मुख्यालय से लगभग 84 किलोमीटर दूर नीमच-सिंगोली मार्ग पर खड़े बाणदा गांव के पीड़ित कन्हैयालाल भील को बाइक पर सवार दूधवाले छीतरमल गुर्जर ने टक्कर मार दी." दुर्घटना के कारण सड़क पर दूध गिर जाने से गुर्जर ने आपा खो दिया और भील की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद गुर्जर ने अपने दोस्तों को बुलाया और भील के साथ फिर मारपीट की और वहां से गुजर रहे एक वाहन के पिछले हिस्से में भील को रस्सी से बांध दिया और कुछ दूर तक उसे घसीटा गया.

A 5-member team of Madhya Pradesh Congress Committee headed by former state Congress President Kantilal Bhuria to visit Neemuch district to meet the family of the man, who died after he was beaten, tied to a truck & dragged on road by a group of people on suspicion of theft

