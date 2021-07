MP Unlock: मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां अब लगभग खत्म हो चुकी हैं और जो हैं भी, उन्हें जल्द हटाने की कवायद चल रही है. मध्यप्रदेश की सरकार एक-दो दिन में नाइट कर्फ्यू भी हटाने और शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाने पर कोई फैसला कर सकती है. बता दें कि प्रदेश में अभी रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, जबकि शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 तय की गई है, लेकिन प्रदेश में कारोबारी अब कोरोना कर्फ्यू खत्म कर रात 10 बजे तक बाजार खुले रखने की मांग कर रहे हैं. क्योंकि बाजार अभी रात 8 बजे तक ही खुल रहे हैं. कोरोना के मामले घटने के बाद प्रदेश में एक जून से धीरे-धीरे लॉकडाउन के सख्त नियमों में छूट शुरू की गई थी. Also Read - Corona Vaccine New Guidelines: प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है कोरोना वैक्सीन, गाइडलाइंस जारी

कल जारी हो सकती है नई गाइडलाइन Also Read - MP Unlock: शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश को कर दिया फुल अनलॉक, सब खुलेगा, बस लागू रहेंगी ये पाबंदियां, जानिए

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 1 जून से धीरे-धीरे अनलॉक के तहत छूट बढ़ाना शुरू कर दिया जिसमें सबसे पहले नाइट कर्फ्यू की अवधि भी कम कर दी गई है तो बाजार पूरी तरह से खोल दिए गए हैं. 2 जुलाई को सरकार ने गांवों से भी सारी पाबंदियां हटा दी थीं, जबकि शहरों में नाइट कर्फ्यू को एक घंटा कम करते हुए रात 11 से सुबह 6 बजे तक कर दिया था. बता दें कि राज्य में नाइट कर्फ्यू 7 जुलाई तक लागू है, इसलिए 6 जुलाई को इसे लेकर सरकार नई गाइडलाइन जारी कर सकती है. हालांकि अभी प्रदेश में स्कूलों को खोलने का निर्णय नहीं लिया जा सकता है.

मध्य प्रदेश में अभी जारी हैं ये पाबंदियां

पूरे प्रदेश में नाईट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू है.

शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 एवं शवयात्रा में 20 लोगों के शामिल होने की है अनुमति.

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल एवं कोचिंग क्लासेस बंद हैं.

धरना-प्रदर्शन, रैली पर रोक लगी हुई है.

रात 8 बजे तक ही बाजार, शॉपिंग मॉल खुले हैं.

होटल-रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की छूट है.

