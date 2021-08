यह वीडियो (viral Video) मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore Railway Station) रेलवे स्‍टेशन का है, जहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई. शुक्र है कि वहां मौजूद लोगों और आरपीएफ जवानों ने महिला को बचा यिला है. यह पूरा वाकया रेलवे स्‍टेशन के प्‍लेटफार्म में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया.Also Read - UP: कानपुर में ओएचई लाइन टूटी, कई ट्रेनें की आवाजाही प्रभावित

रेलवे सुरक्षा बल इंदौर (Railway Protection Force, Indore) से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार शाम को करीब 5 बजे सोनाली नाम की महिला अपने पति और 6 साल के बेटे के साथ इंदौर से उदयपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी तभी वह हुए हादसे में बाल-बाल बच गई.

#WATCH | Madhya Pradesh: Fellow passengers saved the life of a woman in Indore who was trying to board a moving train, yesterday.

(Video source: Railway Protection Force, Indore) pic.twitter.com/0HgbYLrnwq

— ANI (@ANI) August 19, 2021