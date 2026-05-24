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पानी की किल्लत पर सख्त हुई मोहन यादव सरकार, हर जिले में पेयजल कंट्रोल रूम बनाने के दिए निर्देश
भीषण गर्मी को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सीएम मोहन यादव के निर्देश पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, टैंकर सप्लाई की निगरानी होगी.
भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार अब पेयजल व्यवस्था को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के सभी संबंधित विभागों को साफ निर्देश दिए हैं कि लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े. सीएम यादव ने कहा है कि पेयजल से जुड़ी हर शिकायत का तुरंत समाधान होना चाहिए और रोजाना इसकी मॉनिटरिंग की जाए. इसी के चलते नगरीय निकाय, पंचायत, पीएचई, जल निगम और पानी सप्लाई से जुड़े सभी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है. अब केवल बेहद जरूरी स्थिति में ही अवकाश मंजूर किए जाएंगे.
मुख्य सचिव ने कलेक्टरों के साथ की बैठक
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. बैठक में निर्देश दिए गए कि हर जिले में सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया जाए, जहां से पेयजल व्यवस्था की लगातार निगरानी हो सके. कलेक्टरों को कहा गया कि वे अधिकारियों की एक टीम बनाकर रोज समीक्षा करें और जहां पानी की कमी हो वहां तुरंत कार्रवाई की जाए. मुख्य सचिव ने टैंकर से पानी सप्लाई करने वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने को कहा और साफ निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही या टैंकर के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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ग्रामीण इलाकों के लिए बजट जारी
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या दूर करने के लिए बड़ा बजट भी जारी किया है. मुख्य सचिव ने बताया कि बोरवेल और अन्य जल स्रोतों के निर्माण के लिए करीब 1500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसके अलावा, पंचायतों को रखरखाव और मरम्मत कार्यों के लिए 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पानी के सभी स्रोतों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था भी पहले से तैयार रखें. सरकार ने यह भी साफ किया कि किसी भी नल-जल योजना का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा ताकि पानी सप्लाई प्रभावित न हो.
शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी खुद कलेक्टर संभालेंगे और सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी और जनप्रतिनिधियों से मिलने वाली शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा. अधिकारियों को लोगों से लगातार संवाद बनाए रखने और पानी की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अगले एक महीने तक हर दिन सख्ती से मॉनिटरिंग करने को कहा गया है. सरकार चाहती है कि किसी भी गांव या शहर में लोगों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े.
गंगा दशहरा आयोजन से भी जोड़ी जाएगी जल जागरूकता
बैठक में यह भी बताया गया कि 25 और 26 मई को प्रदेश में गंगा दशहरा के विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में क्षिप्रा नदी तट पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे. अधिकारियों से कहा गया कि इन आयोजनों को जल संरक्षण और पेयजल जागरूकता से जोड़ा जाए, ताकि लोगों को पानी बचाने और सही इस्तेमाल का संदेश दिया जा सके. सरकार ने कमिश्नरों और कलेक्टरों को विशेष सतर्कता बरतने और हर स्तर पर लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि गर्मी के इस दौर में लोगों को राहत मिल सके.
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