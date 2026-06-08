पहले चले लात-घूंसे फिर बाल खींचकर लटक गई महिला, पहले नहीं देखा मारपीट का ऐसा वीडियो

MP Ka Viral Video: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले महिलाओं के बीच कहासुनी होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है.

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महिलाओं के बीच मारपीट का ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

MP Viral Video: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल क्लिप में कई महिलाएं सड़क के बीचोंबीच इस तरह भिड़ती दिखाई दे रही हैं कि वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए. मामला जिले के वैढ़न स्थित अंबेडकर चौक का बताया जा रहा है, जहां मामूली विवाद देखते ही देखते हाईवोल्टेज ड्रामे में बदल गया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले महिलाओं के बीच कहासुनी होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है. इसके बाद लात-घूंसे चलने लगते हैं और फिर एक महिला दूसरी के बाल पकड़कर उसे खींचने लगती है. सड़क पर काफी देर तक झूमा-झपटी और धक्का-मुक्की का दौर चलता रहता है. इस दौरान आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन गुस्से में भरी महिलाएं किसी की सुनने को तैयार नहीं दिखतीं.

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एमपी में कहां का है मामला

घटना शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल अंबेडकर चौक पर हुई, इसलिए कुछ ही मिनटों में वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. कई राहगीरों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली. देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर होने लगा और अब यह तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने वाले लोग भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे मामूली विवाद का खतरनाक रूप बता रहे हैं, जबकि कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई. हालांकि अभी तक विवाद की असली वजह सामने नहीं आ सकी है. इसी कारण स्थानीय स्तर पर मामले की जांच की मांग भी उठने लगी है.

यहां देखें वीडियो

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पुलिस ने क्या कुछ बताया

जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है. पुलिस का कहना है कि अब तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. कोतवाली पुलिस के अनुसार यदि किसी पक्ष की ओर से शिकायत दी जाती है तो मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल सड़क पर महिलाओं की इस जबरदस्त मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे बार-बार देखकर हैरानी जता रहे हैं. (इजेंसी इनपुट्स)