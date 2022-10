कटनी: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कटनी (MP`sKatni) जिले में पिकनिक (picnic) के दौरान पांच बच्चों की नदी में नहाने के दौरान डूबने (Five children drowned) से मौत हो गई. घटना सोमवार शाम की है जब 13 से 15 साल के लड़के कटनी नदी किनारे गर्रा घाट पर नहाने गए थे. बचाव दल के एक अधिकारी ने कहा कि वे शायद नदी में नहाते समय डूब गए.Also Read - MP में तालिबानी सजा: मोबाइल चोरी के शक में बच्‍चे को कुएं में लटकाया, पुलिस पर VIDEO बनाने वाले युवक को पीटने का आरोप

कटनी के जिलाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने कहा कि लड़के जब घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. उन्हें घाट पर बच्चों के कपड़े मिले तो उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया.

Katni, MP | Around 12 pm y’day, 5 children left their homes for a picnic at ghat. When they didn’t return even after dark, parents grew concerned. Their clothes were found at the ghat. They informed Police. 4 bodies found so far. Search for one more is on SI Siddharth Rai, NKJ PS pic.twitter.com/XOnBitGiS7

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 18, 2022