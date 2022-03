Hijab Controversy, सागर: देश के दक्षिण राज्‍य कर्नाटक (Karnataka) से शुरू हुआ हिजाब विवाद (Hijab Controversy) अब मध्य प्रदेश (MP ) में पहुंच गया है. मध्‍य प्रदेश के सागर में डॉ. हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी (Dr. Harisingh Gour University) की एक क्‍लास में मुस्लिम लड़की के हिजाब पहनने और कथित तौर पर नमाज पढ़ने का वीडियो आने के बाद मामला सुर्खियों में छाया हुआ है. इस मामले में शिकायत आने के बाद डॉ. हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कक्षा में एक मुस्लिम लड़की के हिजाब पहनने और कथित तौर पर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं.Also Read - Bride Groom Video: जयमाला के दौरान दुल्हन ने स्टेज पर डांस से उड़ा दिया गरदा, दूर खड़ा शर्माता रहा दूल्हा- देखें वीडियो

एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इस मामले में एक दक्षिणपंथी संगठन ने शिकायत की है. डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (एचजीयू) के रजिस्ट्रार संतोष सहगौरा ने बताया कि घटना के वीडियो क्लिप के साथ हिंदू जागरण मंच द्वारा विश्वविद्यालय को कार्रवाई की मांग वाला एक ज्ञापन सौंपा है.

MP | We’ve notified a committee to probe the matter & directed all students that since this is a central university, all religious acts are to be done in personal premises/religious places: Neelima Gupta, VC, Dr Harisingh Gour Sagar Uni,on a student offering Namaz in uni premises pic.twitter.com/hiP2K9R87L

March 26, 2022