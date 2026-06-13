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Nagod Royal Family Dispute: नागौद राजघराने में पारिवारिक विवाद ने लिया खतरनाक मोड़, किले के भीतर चली गोली

Nagod Royal Family Dispute: पारिवारिक विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और गोली चल गई. एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है.

Written by: Nandan Singh
Published: June 13, 2026, 3:05 PM IST
Nagod Royal Family Dispute
परसमनिया गढ़ी किले के अंदर पारिवारिक विवाद के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग . (प्रतीकात्मक फोटो)

Nagod Royal Family Dispute: मध्य प्रदेश के सतना जिले में शाही परिवार के भीतर चल रहा पुराना पारिवारिक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. पारसमनिया गढ़ी किले के अंदर हुई फायरिंग में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि पुलिस ने दूसरी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. घायल महिला की पहचान योगिता सिंह के रूप में हुई है, जिन्हें पेट में गोली लगी. उन्हें पहले सतना के अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए रीवा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गोली निकाल दी है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

राजघराना विवाद ने लिया हिंसक रूप

पुलिस के अनुसार, यह मामला पूर्व नागौद राजघराने से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि परिवार में लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था. योगिता सिंह, जो रूपेंद्र कुमार सिंह उर्फ बाबा राजा की पहली पत्नी हैं. दो दिन पहले अपने रिश्तेदारों के साथ किले में विवाद सुलझाने पहुंची थीं. बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे गंभीर झगड़े में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान सुनीता सिंह परिहार ने लाइसेंसी राइफल से गोली चला दी, जिससे योगिता गंभीर रूप से घायल हो गईं. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई .22 बोर राइफल भी जब्त कर ली है.

मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस

घटना के बाद पुलिस ने सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह घटना पारिवारिक और वैवाहिक विवाद का परिणाम लग रही है. वहीं, योगिता की मां नरेंद्र कुमारी ने आरोप लगाया है कि घटना के समय रूपेंद्र कुमार सिंह भी वहां मौजूद थे. हालांकि, पुलिस ने अभी तक उन्हें आरोपी नहीं बनाया है. जांच अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि गोली चलने से पहले क्या घटनाक्रम हुआ था और वहां मौजूद अन्य लोगों की क्या भूमिका थी.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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