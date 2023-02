मध्यप्रदेश: भोपाल जिले के 'इस्लाम नगर' का बदल गया नाम, जानें अब क्या कहलाएगा

Name Change News: मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में स्थित ‘इस्लाम नगर’ (Islam Nagar) का नाम तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है. मध्यप्रदेश सरकार की तरफ ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि भोपाल जिले में स्थित ‘इस्लाम नगर’ अब जगदीशपुर (Jagdishpur) के नाम से जाना जाएगा. बता दें कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

Madhya Pradesh | The name of Islam Nagar village in Bhopal district changed to Jagdishpur with immediate effect. pic.twitter.com/UvdRqRIjGY — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) February 2, 2023