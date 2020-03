नई दिल्लीः इस समय मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) की राजनीति में सियासी भूचाल मचा हुआ है किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अब राज्य में किसकी सरकार बनेगी. 20 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बहुत अधिक बढ़ गई है. पार्टी लगातार मंत्रियों को मनाने की कोशिश कर रही है. इस बीच भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा(Narottam Mishra) ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) देश के एक बड़े नेता हैं और अगर वे पार्टी में शामिल होते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करती है.

विधायकों के बेंगलुरू के जुड़े एक सवाल पर बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि ‘दुश्मनों के तीर खा कर दोस्तों के शहर में, उनको किस किस ने मारा यह कहानी फिर कभी.’ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी पार्टी में शामिल करती है फिर तो सिंधिया जी देश के इतने बड़े नेता हैं और अगर वे भाजपा में शामिल होते हैं तो पार्टी और हर एक सदस्य उनका स्वागत करता है.

BJP leader Narottam Mishra on being asked if BJP will welcome Congress leader Jyotiraditya Scindia into the party: Everyone is heartily welcome in Bharatiya Janata Party. We induct even grassroot-level workers, Scindia ji is a very big leader, he is definitely welcome. https://t.co/2N1WVt86KL

— ANI (@ANI) March 10, 2020