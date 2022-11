दमोह में ईसाई मिशनरी की संस्थाओं में बच्चों का धर्म परिवर्तन! हाई वोल्टेज ड्रामा; NCPCR ने दर्ज कराई FIR

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के दमोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल सरंक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने एक छात्रावास में बच्चों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है. उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को भी दी है. प्रियांक कानूनगो ने कहा कि यह बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन का मामला है. हमने पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस को इसकी जांच करने के लिए कहा है. यहां महिला एवं बाल विकास विभाग लापरवाह है और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत का संदेह है. प्रियांक ने रविवार को दमोह में एक छात्रावास और बाल गृह का औचक निरीक्षण किया. इसके बाद धर्मांतरण का आरोप लगाया.

एडिशनल एसपी शिव कृष्ण सिंह ने इस संबंध में बताया कि निरीक्षण में कुछ कमियां मिलीं.उनका कहना है कि कुछ बच्चों को अवैध तरीके से रखा गया है. उनका कहना है कि उन्हें धर्म परिवर्तन के सबूत मिले हैं. एफआईआर में इसका जिक्र है.पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, प्राचार्य त्रिजा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी किसी बच्चे का धर्म परिवर्तन नहीं कराया. हमारे मुस्लिम बच्चे हैं लेकिन ईसाई बच्चे नहीं हैं. मैं एक ईसाई हूं लेकिन मैंने उन्हें कभी भी हमारी तरह बाइबिल पढ़ने या प्रार्थना करने के लिए मजबूर नहीं किया. मुस्लिम बच्चे नमाज अदा करते हैं.