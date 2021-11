Madhya Pradesh, Honour Killing, Rape and Murder , Bhopal, NCW: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दूसरी जाति के युवक से शादी करने के बाद एक बेटी से रेप और मर्डर करने वाले एक कलयुगी बाप की समाज को शर्मसार करने वाली हरकत पर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने संज्ञान लिया है. एनसीडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर समयबद्ध जांच की मांग की है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया की खबरों में इस मामले के सामने आने के बाद यह कदम उठाया है.Also Read - Madhya Pradesh Covid Restrictions: मध्य प्रदेश में हटाई गईं सभी पाबंदियां, पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल; यहां देखें नई 'गाइडलाइन'

बता दे कि बीते 16 नवंबर को यह मामला सामने आया है, जिसके मुताबिक, मध्य प्रदेश के भोपाल में रातीबड़ थानाक्षेत्र में 25 वर्षीय एक युवती की झूठी शान के लिए हत्या कर दी है. पुलिस ने 55 वर्षीय पिता को बेटी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी. पुलिस के अनुसार हत्या के इस षड्यंत्र में पिता का साथ देने के लिए पुलिस ने युवती के 24 वर्षीय भाई को भी गिरफ्तार किया है. Also Read - UP: शादी के दौरान लापता 18 साल की लड़की बैंक्वेट हॉल के वॉशरूम में मृत मिली, सवालों के घेरे में पुलिस कॉन्‍स्टेबल

National Commission for Women (NCW) writes to Madhya Pradesh DGP seeking a time-bound into a case wherein a man allegedly raped and killed her daughter for marrying a man outside their caste in Bhopal

