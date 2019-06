चेन्‍नई/ विलुपुरम: राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (नीट) को उत्तीर्ण करने में असफल रही एक 18 साल की लड़की ने गुरूवार को अपने घर में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. इस घटना के साथ राज्य में नीट परीक्षा में असफल रहने पर अब तक आत्महत्या करने वाले मामलों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है. इसके बाद तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गुरुवार को प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की अपनी मांग दोहराई है.

राजनीतिक नेताओं ने कहा कि नीट का प्रश्नपत्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए कठिन माना जाता है. उनके अनुसार, केवल वे छात्र जो निजी कोचिंग कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं, वे परीक्षाओं को पास करने में सक्षम रहे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब छात्र नीट परीक्षा पास नहीं कर सके.

बता दें कि नीट से पहले, तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश स्कूल बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर

आधारित होता था.

Tamil Nadu: A student Monisha in Viluppuram has committed suicide after failing to clear National Eligibility cum Entrance Test(NEET) examination pic.twitter.com/elXW8MMic9

— ANI (@ANI) June 6, 2019