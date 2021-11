Madhya Pradesh, MP, Shivraj Singh Chouhan, Mahua, Mahua Liquor, Excise Policy, Mandla, Tribes, News: मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सोमवार को मंडला जिले में जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन पर राज्‍य की आबकारी नीति को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महुआ से बनी शराब को वैध बनाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई जा रही है.Also Read - मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में हम पुलिस कमिश्‍नर प्रणाली लागू कर रहे हैं: सीएम

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जनजातीय भाइयों और बहनों, आपकी जिंदगी में परिवर्तन और बदलाव, आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण करने का संकल्प है. इसलिए एक ओर सेवा, मान-सम्मान और गौरव को जिंदा करने का काम और दूसरी ओर आपकी समस्याओं का समाधान का कार्य हम कर रहे हैं.

#WATCH | A new excise policy is in making that will legalize liquor made of mahua. This liquor will be sold as ‘heritage liquor’ in shops: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan in Mandla pic.twitter.com/VEu78TJJs4

